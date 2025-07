Hulk Hogan: Tochter Brooke verabschiedet sich von Wrestling-Legende

Brooke Hogan (37) erinnert fünf Tage nach seinem Tod an ihren Vater, die Wrestling–Legende Hulk Hogan (1953–2025) – und spricht auch über ihr zuletzt entfremdetes Verhältnis. «Wir hatten eine stille, besondere Verbindung, die jeder sehen und spüren konnte, der uns zusammen erlebte», erklärt sie in einer langen Instagram–Nachricht. «Als er diese Welt verliess, fühlte es sich an, als wäre ein Teil meiner Seele mit ihm gegangen. Ich spürte es schon, bevor die Nachricht uns erreichte», trauert sie um ihn. «Seine Umarmungen waren mein Zuhause», heisst es auch in ihrem Post.