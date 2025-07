Hulk Hogan: Tochter Brooke verzichtet offenbar auf Erbe

Entfremdung von ihrem Vater

Mit Hulk Hogan hatte sie zuletzt ein entfremdetes Verhältnis. Darüber schrieb sie kurz nach seinem Tod in einem Instagram–Post, in dem sie an ihren verstorbenen Vater erinnerte. Zwischen ihnen habe es nie den einen grossen Streit gegeben. Stattdessen habe «eine Reihe privater Telefonate, die niemand jemals hören, kennen oder verstehen wird», zu ihrer Entfremdung geführt. Wegen seiner gesundheitlichen Probleme seien sie und Ehemann Steven Oleksy (39) sogar nach Florida gezogen, um ihm näher sein zu können.