Hunde als Weihnachtsgeschenk: Tierschützer kritisieren Kim Kardashian

Die Tierschützerin appellierte an Kardashian, beim nächsten Mal die Tierschutzorganisation oder ein lokales Tierheim zu kontaktieren, bevor sie ein Tier in ihr Zuhause hole. Ausserdem schlug sie der vierfachen Mutter vor, dass Kardashian «Wiedergutmachung leisten» könne, indem sie ihre Kinder North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) – die aus der Ehe mit Ex–Mann Kanye West (47) stammen – zum Ehrenamt in einem lokalen Tierheim schicke.