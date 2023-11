Hundeliebhaberin Kaley Cuoco rettet Chihuahua

Auch die sieben Monate alte Tochter Matilda musste sich mit der Hunde–Situation im Hause Cuoco/Pelphrey anfreunden, wie die Schauspielerin in einem Interview mit «People» scherzhaft klarstellte: «Nachdem sie geboren war, dachte ich: Wenn dieses Kind keine Hunde mag, muss ich es vielleicht zurückschicken.» Offenbar versteht sich die kleine Matilda aber hervorragend mit den Vierbeinern: «Sie sind auf sie gesprungen. Sie sind über sie gekrochen. Wir haben sie an ihr lecken und sie küssen lassen. Unser Kinderarzt sagte: ‹Das ist schon in Ordnung›. Also, sie lieben sie sehr.»