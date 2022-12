Hundewolle begeistert im Weihnachts-Spezial von «Die Höhle der Löwen»

«Chiengora» - Mit Hundehaar einen Hype auslösen

Kuschelig und flauschig wurde es in der Höhle mit Ann Cathrin Schönrock (31) und ihren zwei vierbeinigen Begleitern. Die Mode- und Strick-Designerin möchte mit Hundehaaren eine Revolution starten. «Ich wollte Top-Qualität, es darf die Erde nicht schädigen und das Tierwohl soll auch nicht leiden», so der Anspruch der Gründerin von «Chiengora». Dafür schicken ihr Hundebesitzer das Haar ihrer Tiere zu. Ann Cathrin trennt dann das Deckhaar vom feinen Unterhaar, das für die Verarbeitung benötigt wird. Die Berlinerin verkauft den nachhaltigen Garn, aber auch schon fertige Kleidung wie Pullover, Socken oder Schals. Die Ziele der Unternehmerin sind gross, denn sie möchte direkt die Modeindustrie erreichen und Hundewolle etablieren. Ein Herzensprojekt, um Ressourcen vor dem Müll zu bewahren und um Tierleid zu ersparen. Dafür benötigte die Gründerin 200.000 Euro Kapital, für einen Anteil von 10 Prozent ihrer Firma. Als Carsten Maschmeyer eine Mütze genauer begutachtete, machte er sich Sorgen wegen seiner Hundehaarallergie. Die Gründerin versuchte dem Löwen die Bedenken zu nehmen, da eine Allergie in den meisten Fällen durch den Hundespeichel ausgelöst wird und nicht durch das Fell. Dennoch verspürte der Investor direkt ein Kribbeln in den Händen. «Ich glaube nicht, dass es die Allergie ist, eher psychisch», erklärte Maschmeyer, wollte aber aus den Gründen nicht in das Geschäft einsteigen. Doch die übrigen Löwen zeigten sich angetan vom weichen Stoff, der alle an Kaschmir erinnerte und nicht kratzt. «Ein Nischenprodukt, das eher was für Idealisten ist», begründete Dagmar Wöhrl ihr Aussteigen. Nils Glagau und Judith Williams sahen dagegen grosses Potenzial in der Hundewolle. «Eine der stärksten Gründerinnen, die wir hier je in der Höhle hatten», gab es schmeichelnde Worte der Investorin, die einen Hype mit «Chiengora» auslösen wollte. Dafür forderte sie 20 Prozent des Firmenanteils, das gleiche Angebot wie von Nils Glagau. Schwierige Entscheidung für die Gründerin. Ann Cathrin machte ein Gegenangebot von 18 Prozent. Beide Löwen erklärten sich dazu bereit. Der Deal ging an Judith Williams.