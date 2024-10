Hurrikan-Hilfe: Blake Lively und Ryan Reynolds spenden eine Million

Laut dem «People»–Magazin sind mindestens zehn Menschen durch Milton ums Leben gekommen, der am 9. Oktober als Sturm der Kategorie 3 in Florida an Land ging. Mehr als 200 Menschen kamen im Zusammenhang mit dem Sturm Helene ums Leben, der Ende letzten Monats auf seinem Weg von Florida nach Norden Gebiete in sechs Südstaaten verwüstete.