Was ist für den Körper besser beziehungsweise gesünder?

Schultes: Grundsätzlich sind beide Substanzen ein Fremdmaterial, welches in den Körper appliziert wird. Die möglichen Komplikationen sind jedoch bei der Unterspritzung mit Hyaluronsäure deutlich schwerwiegender. Zwar gibt es auch bei Botox, wird es an den falschen Stellen appliziert, das Risiko eines kosmetisch störenden Ergebnisses, wie einer Asymmetrie bis hin zum Hängen des Augenlides. Allerdings lässt sich dies in den meisten Fällen durch ein «Gegenspritzen» mit Botox in die richtigen Muskelgruppen beheben und ist nach drei bis sechs Monaten, wenn das Botox seine Wirkung verliert, vollständig reversibel. Wird Hyaluronsäure falsch appliziert, z.B. in ein Blutgefäss, kann es im schlimmsten Fall zum Verschluss dieses Gefässes und dadurch zu einer Minderdurchblutung bis hin zum Absterben des betroffenen Areals kommen. Sollte das der Fall sein, muss sofort reagiert werden und die Hyaluronsäure durch Injektion eines Enzyms, welches zu deren Abbau führt, aufgelöst werden. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, solche Behandlungen ausschliesslich von Fachärzten mit spezieller Ausbildung durchführen zu lassen, die solche Komplikationen auch sofort erkennen und behandeln können.