Hygge für Körper und Seele: Das sind die gemütlichsten Reiseziele

Was ist Hygge?

Hygge ist Teil des alltäglichen Lebens in Dänemark, obwohl das Wort eigentlich aus dem Norwegischen stammt, wie die dänische Tourismusorganisation erklärt. Es hielt gegen Ende des 18. Jahrhunderts Einzug in Dänemark und bezeichnet eine gemütliche Zeit, in der das Leben genossen und mit Freunden und Familie geteilt wird. Das können einfache Dinge sein, wie eine Tasse Tee oder eine warme Decke, aber auch lange Gespräche mit den Liebsten oder ein Besuch in einer duftenden Bäckerei.