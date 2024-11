Hype um Dubai-Schokolade: So kann man sie ganz einfach selbst machen

Dubai–Schokolade: Edel verziert das perfekte Geschenk

Dubai–Schokolade eignet sich dieses Jahr auch als perfektes, selbstgemachtes Geschenk. Probieren will diese Süssigkeit schliesslich jeder, ausserdem können Sie Ihrer Kreativität in der Küche beim Feinschliff am Ende freien Lauf lassen. Die Schokolade lässt sich mit geschmolzener weisser Schokolade, gehackten Pistazien, Datteln, essbaren Blüten oder sogar Blattgold wunderschön verzieren.