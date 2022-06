Hypnophobie: Das steckt hinter der Angst vorm Schlafen

Viele Menschen haben Probleme einzuschlafen. Bei einigen Personen äussert sich die Schlafstörung so extrem, dass sie unter nervösen Zuständen beim Zubettgehen leiden. Schlafangst kann auf Dauer zu Verhaltensänderungen und gesundheitlichen Problemen führen, weiss Dr. Hanne Horvath, Co-Founderin und Chief Campaign Officer der Online-Therapieplattform HelloBetter. Am Tag des Schlafes am 21. Juni klärt die Expertin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über Hypnophobie auf und verrät, wie sich die Angst vor dem Schlafen behandeln lässt.