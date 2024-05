Hysterektomie nach Mastektomie: So geht es Schauspielerin Olivia Munn

Aufgrund des vorsichtigen Krebsprotokolls hätten die Ärzte aber nur sieben Eizellen entnehmen können. Drei weniger als geplant, aber dennoch mit Erfolg: «Ein paar Stunden später erhielten wir den Anruf meines Arztes», so die 43–Jährige. «Er teilte uns mit, dass wir zwei gesunde Embryonen hatten. John und ich fingen einfach an zu weinen. Es war so aufregend, weil wir es nicht nur mit einer einzigen Entnahme geschafft hatten, sondern auch, dass ich mich nicht weiter einem Risiko aussetzen musste. Es war einfach unglaublich.»