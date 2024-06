«I Am Legend 2»: Michael B. Jordan sehnt Dreh mit Will Smith herbei

Schon zwei Jahre ist es her, dass mit «I Am Legend 2» eine Fortsetzung zum 2007 erschienenen Endzeitfilm mit Will Smith (55) in der Hauptrolle offiziell bestätigt wurde. Seither befindet sich das Sequel in der Vorproduktion, doch Nachrichten zum Status des Projekts suchte man bis vor Kurzem vergebens. «Creed»–Star Michael B. Jordan (37), der neben Smith in Teil zwei mitwirken soll, gab im Gespräch mit «People» nun ein Update, das den Fans Mut machen dürfte. So beteuerte der 37–Jährige, dass der Film weiterhin «in der Mache» sei.