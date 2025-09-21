«I Fought the Law»-Schreiber Sonny Curtis stirbt mit 88 Jahren

Ihr Vater Sonny habe «ein aussergewöhnlicheres Leben als jeder andere, den ich je getroffen habe», geführt. Der Musiker habe die Welt «und die Herzen aller, die ihn kannten, geprägt». Zwar sei es «ein trauriger Tag, aber was für ein Leben. Mögen wir mit Freude statt in Trauer auf sein Leben zurückblicken. Das hätte er sich gewünscht.»