Ian McKellen hat sich in Johnny Depp geradezu verliebt

«Johnny ist in blendender Form», sagt der 86–Jährige gegenüber dem Branchenblatt «Variety» bei der New Yorker Premiere seines neuen Films «The Christophers». Depp sei «spritzig, witzig, respektlos, ernst – alles zugleich. [...] Ich habe mich in ihn verliebt», sagt McKellen. Depp soll zudem gegenüber seinen Schauspielkollegen «sehr zuvorkommend» gewesen sein, berichtet McKellen. «Es herrschte eine wunderbare Atmosphäre am Set», fügt der Schauspieler hinzu. Die Arbeit an der von Ti West (45) inszenierten Neuverfilmung sei dank Depps Energie und Spielfreude «eine Art Liebesfest» gewesen.