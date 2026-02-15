Ian McKellen nach schwerem Sturz: «Der Tod ist stets präsent»

Der britische Schauspielstar sprach nun in einem Interview mit der Zeitung «The Times» darüber, wie sich der Sturz psychisch auf ihn ausgewirkt hat: «Ich habe akzeptiert, dass ich nicht unsterblich bin», erklärte er. «Aber ich bin noch funktionsfähig. Und die Unausweichlichkeit des Todes ergibt sich nicht nur aus dem, was man selbst empfindet, sondern auch aus der einfachen Tatsache, dass Freunde sterben – ständig.» Er fuhr fort: «Wenn man jung ist, ist der Tod etwas Erstaunliches, etwas Faszinierendes, aber er ist ein Merkmal des Älterwerdens. Der Tod wird allgegenwärtig.»