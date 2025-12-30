Ian Ziering: Klage gegen den «Beverly Hills, 90210»-Star

Hat der «Beverly Hills, 90210»–Star grundlos zugeschlagen?

Ian Ziering wird in der Klage zudem der vorsätzlichen Zufügung von seelischem Leid, der böswilligen Strafverfolgung, der Fahrlässigkeit und der fahrlässigen Zufügung von seelischem Leid beschuldigt. Es geht um einen Vorfall am 31. Dezember 2023 in Los Angeles, der von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt wird. Wer hat damals wen angegriffen? Der Kläger schildert nun, dass er gemeinsam mit einem Freund durch eine verkehrsreiche Strasse in Los Angeles gefahren sei. Sie hätten versucht, die Spur zu wechseln, als sie vor einem bereits stehenden Mercedes–Benz, in dem Ziering sass, anhalten mussten. Der Kläger, damals 20 Jahre alt, habe «den Verkehrsfluss in keiner Weise behindert, insbesondere nicht den Mercedes, da kein Verkehr floss», heisst es in der Klage.