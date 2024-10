«Ich bin Dagobert»: Friedrich Mücke überzeugt als Erpresser Arno Funke

Ein aussergewöhnlicher Kriminalfall

Nachdem der echte Arno Funke bei der Erpressung des Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 1988 erfolgreich war und 500.000 D–Mark ergaunern konnte, versuchte er es einige Jahre später nochmal: Unter dem Pseudonym «Dagobert» wollte Funke mit Bomben– und Brandanschlägen in Kaufhäusern in ganz Deutschland eine Millionensumme erpressen. Ein langes Katz– und Mausspiel hielt Polizei und Öffentlichkeit zwischen 1992 und 1994 in Atem. Seine aussergewöhnlichen Geldübergaben und cleveren Erfindungen brachten ihm im Laufe der Zeit tatsächlich auch Sympathien ein.