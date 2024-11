«Ich bin dein Papa Bär»: Faisal Kawusi ist Vater geworden

Liebeserklärung an seine Tochter

«Vor genau 3 Monaten hast du meine Welt auf den Kopf gestellt», schreibt er am 17. November in einem emotionalen Instagram–Beitrag. Weiter heisst es darin: «Du kleines Wunder, ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Ich bin dein Papa Bär und werde dich immer lieben, beschützen und für dich da sein. Willkommen auf Planet Erde, mein Schatz.» Dazu veröffentlicht er ein Foto, das ihn mit einem bemützten Baby in der Trage zeigt. Im Hashtag verrät er dann auch das Geschlecht des Kindes: #mädchen. Wer die Mama ist, verrät der 33–Jährige allerdings nicht.