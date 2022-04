«Ich bin ein Naturmensch»: Das liebt Rapper Marteria am Angeln

Der 39-Jährige ist passionierter Angler. «Schon mit zwei Jahren habe ich mit meinem Bruder zu Angeln begonnen», erzählt der Rapper, der auf Instagram seine Fans an seinem Hobby teilhaben lässt. Dass Marteria das Gesicht einer neuen Kampagne von Fisherman's Friend ist, passt demnach wie die Faust aufs Auge. Warum der Musiker für die Pastillen-Marke gerne seinen Namen hergibt, was ihm am Angeln so gut gefällt und wie er zum Thema Nachhaltigkeit steht, hat Marteria im Interview verraten.