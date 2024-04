«Ich bin ein toter Mann»: So reagierte Patrick Swayze auf seinen Krebs

Er sagte zu ihr: «Ich will leben»

Das Leben habe sich von einem Moment auf den anderen gedreht, «und danach ist es einfach nicht mehr dasselbe». Alles habe sich komplett verschoben. «Wir haben alles so positiv gesehen, aber ich sage euch was, es war, als würde man 24/7 in einem kompletten Albtraum leben.» Niemi erinnerte sich auch an einen Moment auf ihrer Ranch in New Mexico, als sie darüber sprachen, dass sie vielleicht vor seinem Tod ein letztes Mal campen gehen wollten. «Es war ein wunderschöner Tag und er schaute mich mit Tränen in den Augen an und sagte: ‹Ich will leben›», sagte sie.