«Ich bin einfach stolz»: Paris Hilton steht Britney Spears zur Seite

Kurz vor der Veröffentlichung von Britney Spears' (41) Memoiren spricht Paris Hilton (42) ihrer langjährigen Freundin Mut zu. Schliesslich wisse die Hotelerbin sehr gut, wie schwer es sei, «seine Memoiren zu schreiben, weil man wirklich eintauchen und über so viele Dinge in seinem Leben nachdenken muss, an die man eigentlich nicht denken will», erklärt sie im Interview mit dem US–Magazin «People».