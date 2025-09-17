«Ich bin glücklich»: Rapperin Cardi B erwartet ihr viertes Kind

Cardi B (32) ist wieder schwanger. Wie das «People»–Magazin berichtet, verkündete die Rapperin die Baby–News in einem vorab aufgezeichneten Interview bei «CBS Mornings». «Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs», verriet Cardi B demnach Moderatorin Gayle King (70). Die Musikerin sei «aufgeregt» und «glücklich». «Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sehr stark, sehr kraftvoll, dass ich all diese Arbeit mache – aber ich mache all diese Arbeit, während ich ein Baby bekomme», betonte die 32–Jährige.
Cardi B schwärmt von ihrer Beziehung
Die Beziehung zu NFL–Star Stefon Diggs (31) machte Cardi B nach monatelangen Gerüchten im Juni offiziell. «Mein Mann und ich unterstützen uns gegenseitig sehr. Wir sind beruflich auf dem gleichen Stand», schwärmte sie in dem Interview. «Ich finde, wir sind wirklich grossartig und gehören zu den Besten in dem, was wir tun. Und er und ich denken genauso. ‹Ja, du bist einer der Grössten, aber was kommt als Nächstes? Was machen wir gleich? Wir müssen es immer wieder tun.› Wir geben uns nie zufrieden. Wir müssen einfach weitermachen, und genau das tun wir.»
Cardi B wird somit zum vierten Mal Mutter. Mit ihrem Ex–Mann Offset (33) hat sie die drei Kinder Kulture (7), Wave (4) und Blossom (1).