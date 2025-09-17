«Ich bin glücklich»: Rapperin Cardi B erwartet ihr viertes Kind

Cardi B schwärmt von ihrer Beziehung

Die Beziehung zu NFL–Star Stefon Diggs (31) machte Cardi B nach monatelangen Gerüchten im Juni offiziell. «Mein Mann und ich unterstützen uns gegenseitig sehr. Wir sind beruflich auf dem gleichen Stand», schwärmte sie in dem Interview. «Ich finde, wir sind wirklich grossartig und gehören zu den Besten in dem, was wir tun. Und er und ich denken genauso. ‹Ja, du bist einer der Grössten, aber was kommt als Nächstes? Was machen wir gleich? Wir müssen es immer wieder tun.› Wir geben uns nie zufrieden. Wir müssen einfach weitermachen, und genau das tun wir.»