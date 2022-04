«Ich bin glücklicher»: Selena Gomez war über vier Jahre nicht online

Selena Gomez leidet an einer bipolaren Störung

Selena Gomez sprach in der Vergangenheit bereits öffentlich über ihre Angstzustände und Depressionen. 2020 offenbarte sie in der Instagram-Talkshow «Bright Minded»:«Ich habe erkannt, dass ich bipolar bin.» Ihre bipolare Störung wäre in einem der renommiertesten Krankenhäuser für psychische Gesundheit in den USA erkannt worden. Zuvor hatte sie laut eigener Aussage jahrelang mit etlichen Dingen zu kämpfen.