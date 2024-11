«Ich kann fliehen»: Darum kehrte Eva Longoria den USA den Rücken

«Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen»

«Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben hier verbracht», erzählte sie über ihren vorigen Wohnort. Jedoch habe sich die «Atmosphäre» in der kalifornischen Stadt gewandelt. «Und dann ist Corona passiert und das hat es endgültig verändert. Ob es nun die Obdachlosigkeit oder die Steuern sind, nicht dass ich über Kalifornien schimpfen will – es fühlt sich einfach so an, als ob dieses Kapitel in meinem Leben jetzt abgeschlossen ist», erklärte der «Desperate Housewives»–Star. Bereits im April hatte «Page Six» unter Berufung auf einen Insider von einem temporären Umzug der Schauspielerin nach Spanien berichtet.