«Ich liebe dich»: Leni Klum gratuliert Papa Seal zum Geburtstag

Leni Klum (21) hat Seal (63) liebevolle Glückwünsche zu seinem 63. Geburtstag geschickt. «Mein Papa hat Geburtstag! Ich liebe dich», schrieb sie auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild. Darauf ist der Sänger zu sehen, wie er die noch ganz kleine Leni auf dem Arm hält. Sowohl Vater als auch Tochter strahlen in die Kamera.