«Ich liebe meine Familie»: Prinz Harry schlägt versöhnliche Töne an

Prinz Harry glaubt an Versöhnung

Die Nachricht von der kürzlichen Krebsdiagnose Charles' habe Harry im Gespräch mit seinem Vater erfahren, erzählt der Prinz. «Ich bin in ein Flugzeug gestiegen und habe ihn so schnell wie möglich besucht», erklärt Harry. Darauf angesprochen, wie der Besuch für ihn gewesen sei, sagt der 39–Jährige: «Schauen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen, ihn zu sehen und auch nur irgendeine Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar.» Medienberichten zufolge hatte Harry angeblich nur 30 bis 45 Minuten mit König Charles III. sprechen können, bevor dieser sich zur Erholung von seiner Behandlung auf den Landsitz Sandringham zurückzog und sein Sohn am nächsten Tag zurück in die USA zu seiner Familie flog.