«Ich liebe sie»: Dua Lipa spricht über Freundschaft zu Katy Perry

Ein besonderer Moment sei es gewesen, als Katy Perry 2018 zu einem ihrer Konzerte im Hollywood Palladium in Los Angeles kam. «Als sie meine Show im Palladium besuchte, schloss sich für mich der Kreis, denn als ich 15 Jahre alt war, besuchte ich sie im Hammersmith Apollo in London.» Zu Perrys Shows gehörte damals ein Abschnitt, in dem sie Whitney Houstons «I Wanna Dance with Somebody» coverte und Zuschauer dazu holte. Darunter war damals auch die jugendliche Dua Lipa. «Es war ihre California Dreams Tour und sie brachte Fans auf die Bühne und ich sprang auf die Bühne und tanzte», erinnerte sich die 28–Jährige. «Es gibt dieses peinliche Bild von mir online.»