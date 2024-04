«Ich mach was Neues»: Damit geht Anne Will jetzt an den Start

Kurz zuvor hatte sich Anne Will bereits mit einer noch wenig konkreten Ankündigung zurückgemeldet. Auf X (vormals Twitter) schrieb die Moderatorin: «Ich mach was Neues.» Dazu teilte sie ein Video, in dem es ebenfalls heisst «Zeit für Neues». Zu sehen gibt es Anne Will unter anderem, wie sie am Laptop arbeitet und sich anschliessend Kopfhörer aufsetzt und in ein Mikrofon spricht. Einige User tippten daher bereits in den Kommentaren zu dem Post auf einen Podcast. Starten wird das neue Projekt von Anne Will bereits am kommenden Donnerstag, dem 18. April, wie es in der Ankündigung weiter hiess.