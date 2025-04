«Ich meine es ernst»: Cate Blanchett will ihre Karriere beenden

Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, darunter auch ein Oscar für «The Aviator» und einer für «Blue Jasmine», spricht zudem über ihre Erfahrungen als Prominente. «Wenn man in einer Talkshow sitzt – oder sogar jetzt hier – und dann Ausschnitte dessen sieht, was man gesagt hat [...], wirkt das alles plötzlich sehr laut», erklärt Blanchett. «Aber so bin ich eigentlich gar nicht.» Es habe lange gedauert, bis sie sich mit dem Gedanken anfreunden konnte, fotografiert zu werden. Sie sei ein Mensch, der «in Bewegung mehr Sinn ergibt». Ihr Leben lang habe sie daran gearbeitet, sich mit dem Gefühl anzufreunden, sich unwohl zu fühlen.