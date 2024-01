«Ich muss das durchstehen»: «Baywatch»-Star Nicole Eggert hat Krebs

«Baywatch»–Star Nicole Eggert (51) ist an Brustkrebs erkrankt. Die 51–Jährige erklärte dem «People»–Magazin, dass sie die Diagnose Anfang Dezember 2023 erhalten habe. Nachdem sie in drei Monaten etwa elf Kilo zugenommen hatte, «schreckliche Schmerzen» in der linken Brust hatte und einen Knoten spürte, habe sie einen Termin bei ihrer Ärztin vereinbart, erzählte die Schauspielerin.