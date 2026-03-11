«Ich profitiere davon»: Cathy Hummels packt über Co-Parenting aus

Cathy Hummels (38) und Ex–Mann Mats Hummels (37) leben das Co–Parenting–Modell. Damit ist die Moderatorin und Influencerin nach anfänglichem Hadern glücklich, wie sie in einem Instagram–Clip erzählt. Seit vergangenem Juli teilt sie sich das Sorgerecht für Sohn Ludwig (8) mit dem Ex–Fussballprofi. «Das heisst, der Ludwig ist eine Woche bei ihm, eine Woche bei mir», erklärt sie in dem Update–Video. «Am Anfang war es sehr schwer, aber mittlerweile hab ich auch das Gefühl, ich profitiere davon, weil ich mich auch mal auf mein Privatleben konzentrieren kann», so Hummels.
Sie habe etwa wieder Zeit, zu daten. «Ich gehe hin und wieder auf Dates, aber Mr. Right war noch nicht dabei», sagt sie. Das liege auch daran, dass sie sehr wählerisch sei. Da sie bereits verheiratet war und ein Kind hat, wisse sie genau, was sie will und was nicht. «Ich lerne Männer kennen, mein Herz öffnet sich immer mehr. Es gibt da auch Kandidaten, die ich durchaus interessant finde, aber ich brauche einfach ein bisschen Zeit», ergänzt Hummels. Sie wünsche sich einen «ehrlichen, aufrichtigen Menschen». Diesen Mann zu finden, brauche jedoch Zeit.
Sie feiern weiterhin wichtige Meilensteine als Familie zusammen
Cathy und Mats Hummels galten über zehn Jahre als Traumpaar. 2015 gaben sie sich das Jawort, drei Jahre später kam Sohn Ludwig zur Welt. 2022 bestätigten sie die bereits zurückliegende Trennung. Im Dezember desselben Jahres wurde die Ehe geschieden. «Wir haben als Paar nicht funktioniert. Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht», begründete Cathy Hummels im «Bunte»–Interview das Ehe–Aus. Auch in Hinblick auf ihre Karrieren hätten sich ihre Vorstellungen zu stark unterschieden. Mit Hummels bleibt sie für Ludwig jedoch ein Team. Im Januar feierten sie zusammen den 8. Geburtstag ihres Sohnes mit einem Zirkus–Besuch.