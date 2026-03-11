«Ich profitiere davon»: Cathy Hummels packt über Co-Parenting aus

Sie habe etwa wieder Zeit, zu daten. «Ich gehe hin und wieder auf Dates, aber Mr. Right war noch nicht dabei», sagt sie. Das liege auch daran, dass sie sehr wählerisch sei. Da sie bereits verheiratet war und ein Kind hat, wisse sie genau, was sie will und was nicht. «Ich lerne Männer kennen, mein Herz öffnet sich immer mehr. Es gibt da auch Kandidaten, die ich durchaus interessant finde, aber ich brauche einfach ein bisschen Zeit», ergänzt Hummels. Sie wünsche sich einen «ehrlichen, aufrichtigen Menschen». Diesen Mann zu finden, brauche jedoch Zeit.