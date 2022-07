«Ich war noch niemals in New York»: Feel-Good-Movie in Bonbonfarben

Der quietschbunte und rundum positive Kinofilm «Ich war noch niemals in New York» (2019) mit vielen Schauspielstars von Regisseur und Musikvideo-Experten Philipp Stölzl (geb. 1967) feiert am Montag (11. Juli) um 20:15 Uhr im Ersten seine TV-Premiere. Die Vorlage für die schrille Komödie ist das gleichnamige Musical mit 22 Songs der österreichischen Schlagerlegende Udo Jürgens (1934-2014), das im Dezember 2007 im Stage Operettenhaus in Hamburg Premiere feierte. Die Musiktheater-Hommage an das Lebenswerk des Stars wurde ein Triumph: Mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher lockte es in Deutschland, Österreich und der Schweiz bislang in die grossen Theater, selbst in Tokio feierte das Publikum die japanische Inszenierung des Stückes.