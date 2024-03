«Ich war Spielermann»: Oliver Pocher über Beziehung zu Sabine Lisicki

Oliver Pocher machte bei Sabine Lisicki den ersten Schritt

Auch viele weitere Erinnerungen an Ex–Partnerin Lisicki plaudert Pocher in der neuen «Die Pochers!»–Folge aus. So enthüllt er, dass der Kontakt zur Profisportlerin einst zustande gekommen sei, da sie für die ZDF–Sendung «Das aktuelle Sportstudio» einen Ersatz für das berühmte Torwandschiessen gesucht habe. Pocher hätte sie daraufhin auf Twitter angeschrieben, was auch Sandy Meyer–Wölden mit den Worten «Das ging von dir aus» bemerkenswert findet.