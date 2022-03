«Ich wasche niemals mein Gesicht»: Cameron Diaz pfeift aufs Aussehen

Wie Gwyneth Paltrow (49) gehörte auch Cameron Diaz (49) zu den erfolgreichen Models, die in den 1990er Jahren zur Schauspielerei wechselten und in dieser Branche noch grössere Erfolge feiern konnten. Umso überraschender ist das, was Diaz nun im Interview mit RuPauls (61) «Drag Race»-Star Michelle Visage (53) in ihrem neuen «BBC»-Podcast «Rule Breakers» erzählt.