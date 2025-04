«Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast»: Neuer Trailer zum Sequel

In dem Clip sind folglich auch Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt in ihren Rollen zu sehen. Die beiden feierten 1997 mit «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» ihren Durchbruch. An ihrer Seite spielten Prinzes spätere Ehefrau Sarah Michelle Gellar (48) und Ryan Phillippe (50) mit. Die vier verkörperten eine Freundesclique, die einen Fischer überfahren und seine scheinbare Leiche ins Meer werfen. Aus Rache werden mehrere Menschen aus ihrem Umfeld ermordet. Im Trailer zum Reboot fordert Freddie Prinze Jr., dass sich die Polizei um die Angelegenheit kümmern müsse, «es ist nicht das erste grausame Gewaltverbrechen hier in Southport. Es wird nicht aufhören.» Bei der Bitte um ihre Hilfe, erklärt Jennifer Love Hewitt einem Mitglied der Clique: «Ich habe nur eine Frage: Was hast du letzten Sommer getan?»