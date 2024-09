«Ich weiss, was du letzten Sommer...»-Sequel mit Freddie Prinze Jr.

Als im Februar 2023 bekannt wurde, dass «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» eine späte Fortsetzung bekommt, kursierten sofort zwei Namen von Stars des Originals von 1997. Freddie Prinze Jr. (48) und Jennifer Love Hewitt (45) waren im Gespräch für eine Rolle im neuen Teil der Horrorreihe. Zumindest bei einem der beiden hat «Deadline» nun Vollzug gemeldet. Laut dem gewöhnlich gut informierten Branchenmagazin hat Freddie Prinze Jr. bei der Neuauflage unterschrieben. Er wird erneut in die Rolle des Ray Bronson schlüpfen. Jennifer Love Hewitt soll sich nach Informationen von «Deadline» noch in Verhandlungen befinden.