«Ich werde abtauchen»: Maite Kelly kündigt TV-Pause an

«Unfassbares Verlangen» nach Live–Konzerten

Ihre «Nur Liebe»–Tour führt Maite Kelly von Januar bis März 2025 in 15 deutsche Städte sowie nach Zürich. «Mein Herz pocht jetzt schon in Gedanken daran. Es wird mehr Musik, mehr Hits und mehr Tanz geben als je zuvor», kündigt sie verheissungsvoll an. In den letzten Jahren sei sie durch die Corona–Pandemie bei ihren Konzertplänen oft ausgebremst worden, weswegen sie jetzt ein «starkes, unfassbares Verlangen» nach den Auftritten habe.