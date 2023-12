«Ich will zum ESC!»: Rea Garvey und Conchita Wurst auf Talentsuche

In Folge fünf (ab 1. Februar in der ARD–Mediathek) wird sich dann zeigen, wer die Favoriten der Coaches sind. In der sechsten und letzten Folge entscheidet dann das Publikum, wer am 16. Februar live in Berlin beim Vorentscheid «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» antreten darf. Die letzte Folge von «Ich will zum ESC!» ist am 8. Februar um 22:00 Uhr live im Ersten oder in der ARD–Mediathek zu sehen.