«Ich zitterte wie Espenlaub»: Heidi Klums grösster «GNTM»-Moment

Vor der Live-Performance von «Chai Tea with Heidi»

Zu sehen sind die Entertainerin und der Musiker Tom Kaulitz (32) in ihren Show-Outfits am Rande der Bühne. Klum hält schon das Mikrofon in der Hand. In wenigen Augenblicken werden sie sich ans Klavier setzen und live den Titelsong «Chai Tea with Heidi» performen, den Kaulitz für sie geschrieben hatte.