Ideen für Verliebte: Orte für einen Kurztrip zum Valentinstag

In gut zwei Stunden ist man von etwa Dresden aus in der tschechischen Hauptstadt. Cafés, Bootsfahrten auf der Moldau, die Karlsbrücke bei Sonnenuntergang... Prag ist sicherlich eine der romantischsten Grossstädte, die sich in Europa finden lassen. Ausserdem bietet Prag ein in der Regel deutlich besseres Preis–Leistungs–Verhältnis als viele andere Grossstädte. Nicht romantisch, aber erfreulich: Wenn der kleinere Geldbeutel beim Candle–Light–Dinner nicht darauf schauen muss, ob man das mit dem Dessert doch lieber lassen sollte.