Identitätssuche im Rampenlicht: Die vielen Jobs von Brooklyn Beckham

Geboren wurde Brooklyn Beckham am 4. März 1999 in London – und vom ersten Tag an waren die Augen der Welt auf ihn gerichtet. Bedingt durch die Fussballkarriere seines Vaters wechselte die Familie regelmässig ihren Lebensmittelpunkt zwischen den Metropolen der Welt: Nach Stationen in Manchester und London ging es für die Familie nach Madrid. In Los Angeles verbrachte Brooklyn prägende Jahre während des Engagements seines Vaters bei LA Galaxy. Dort besuchte er die Curtis School und später die Willows Community School, bevor es in den 2010er Jahren zurück nach London ging.