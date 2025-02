Idris Elba setzt sich gegen Jugendkriminalität ein

Der Schauspieler rief auch andere Branchen dazu auf, über ähnliche Mentorenprogramme nachzudenken, «die jungen Menschen Chancen geben können, denn nicht jedes Kind will Fussball spielen». Weiter erklärte er: «Aber zumindest sehen wir, dass die Premier League etwas tut. Die grossen Technologieunternehmen und die Autoindustrie sollten ebenfalls sagen: ‹Hey, was können wir mit den jungen Leuten machen? Was sind ihre Interessen?›»