IFA 2025: Die Highlights der Messe

Auch der Auftritt von Hisense mit dem 116UX war spektakulär. Der Fernseher ist nicht nur 116 Zoll gross, also fast drei Meter diagonal, sondern setzt auch erstmals auf RGB–MiniLEDs. Dabei kommen rote, grüne und blaue Leuchtdioden zum Einsatz, anstatt das übliche weisse Licht zu nutzen. Das Ergebnis: Farben wirken noch präziser und Schwarz ist wirklich schwarz. Mit einer Helligkeit von bis zu 10.000 Nits erreicht das Gerät eine beeindruckende Intensität, die selbst in sehr hellen Räumen noch überzeugt. Allerdings hat diese Technik ihren Preis: Rund 25.000 Euro werden fällig.