Igelhilfe: Was tun, wenn man kleine Igel im Garten findet?

Was man vermeiden sollte

So süss die kleinen Stacheltiere auch wirken: Igel sind keine Haustiere und sollten nur in Ausnahmefällen von Menschen gepflegt werden. Viel wichtiger ist ein igelfreundlicher Garten ohne Laubbläser, Pestizide oder Giftköder. Wer diese Grundregeln beachtet, schafft einen sicheren Lebensraum für die Tiere – und sorgt im Notfall mit der richtigen Unterstützung dafür, dass auch schwache Jungigel eine echte Chance auf den Winter haben.