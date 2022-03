Iggy Pop sagt geplanten Auftritt in Moskau ab

Als Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine fällt ein Konzert von Punk-Ikone Iggy Pop (74) beim Park Live Festival in Moskau aus. «Der Festivalauftritt von Iggy Pop in Moskau am 10. Juli 2022 ist abgesagt», heisst es am Dienstag (1. März) in einer Erklärung auf seinem offiziellen Twitter-Account.