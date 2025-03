iHeartRadio Music Awards: Mariah Carey dankt ihrer verstorbenen Mutter

Bei der zwölften Verleihung der iHeartRadio Music Awards, die am 17. März im Dolby Theatre in Los Angeles stattfand, sind Mariah Carey (55), Lady Gaga (38) und Nelly (50) mit Sonderpreisen geehrt worden. Carey erhielt den Icon Award, Gaga den Innovator Award, Nelly den Landmark Award. Newcomerin Gracie Abrams (25) konnte den Breakthrough Artist of the Year Award entgegennehmen.