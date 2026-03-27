iHeartRadio Music Awards: Taylor Swift schwärmt von Travis Kelce

Was dann folgte, liess das Publikum aufhorchen: Swift wandte sich direkt an Travis Kelce (36), der überraschend im Saal erschienen war. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt bei einer Preisverleihung. Sie glaube, das Album fühle sich auch deshalb so glücklich, selbstbewusst und frei an, weil sie sich so jeden einzelnen Tag ihres Lebens fühlen dürfe – wegen ihres Verlobten, der auch an diesem Abend dabei sei, sagte sie unter Applaus, während die Kamera auf den Spieler der Kansas City Chiefs schwenkte. Mit einem neckischen «Danke für all die Vibes» – einem Verweis auf die Lyrics ihres für den Award nominierten Songs «The Fate of Ophelia» – schloss sie ihre Rede ab.