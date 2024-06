Ihr Freund ist 15 Jahre jünger: Sienna Miller hatte anfangs Bedenken

«Verdammt! Warum bist du jung?»

In der Juli/August–Ausgabe der britischen «Harper's Bazaar», die am 13. Juni erscheint, erklärt die Schauspielerin: «Ich hatte nicht erwartet, dass es ernst werden würde, und dann habe ich mich ziemlich schnell verliebt.» Das Paar lernte sich 2021 auf einer Halloween–Party kennen. «Ich dachte nicht: ‹Ich werde mir einen jüngeren Freund suchen.› Es war eher: ‹Verdammt! Warum bist du jung? Das ist so nervig.›»