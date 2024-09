Ihr Mann hat damit zu tun: Darum freut sich Vanessa Mai auf den Herbst

Ihre neue Single «Himbeerrot (One Kiss)» versprüht sommerliche Gefühle. Wie haben Sie den diesjährigen Sommer verbracht, gab es Urlaubshighlights?

Vanessa Mai: Dieser Sommer war voll wie nie und ich hab‹s so genossen! Ich stand sehr oft mit meiner Band auf der Bühne und habe Sommer–Open–Airs spielen dürfen, habe viele Produktionen für neue kommende Projekte gehabt und war erstmals um diese Jahreszeit in NYC, was mich unglaublich gefreut hat. So richtig freie Urlaubszeit gibt›s erst im Oktober!